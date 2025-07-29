Увеличено в 2,6 раза бронирование мощности Трансбалканского маршрута: что это дает — Finance.ua

Увеличено в 2,6 раза бронирование мощности Трансбалканского маршрута: что это дает Сегодня 11:24 — Энергетика

Увеличено в 2,6 раза бронирование мощности Трансбалканского маршрута: что это дает

По результатам аукциона на платформе RBP на август 2025 года забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута.

Ранее появилась возможность импортировать газ в Украину по Трансбалканскому маршруту — через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

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Благодаря новому совместному продукту бронирования мощностей, инициированному Минэнерго и ОГТСУ, стоимость транспортировки по этому коридору уменьшилась на 25%, открывая новые возможности для диверсификации поставок и использования украинских подземных хранилищ газа.

«Маршрут через Трансбалканский коридор расширяет доступ Украины к ресурсам с южного направления и позволяет закупать газ в новых странах-экспортерах. Это также создает дополнительные возможности для использования наших ПХГ европейскими трейдерами», — отметила министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

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Трансбалканское направление стало доступно для бронирования с июня этого года и уже демонстрирует рост спроса со стороны рынка.

В конце 2024 года установлена гарантированная мощность на уровне 7 млн куб. м в день. В настоящее время стороны работают над увеличением гарантированной мощности до 11,5 млн куб. м в сутки уже в 2025 году.

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