В Украине отремонтировали 14,4 тысячи километров линий электропередачи — Finance.ua

В Украине отремонтировали 14,4 тысячи километров линий электропередачи Сегодня 07:23 — Энергетика

В Украине отремонтировали 14,4 тысячи километров линий электропередачи

Госэнергонадзор продолжает осуществлять контроль над тем, как операторы системы распределения (ОСР) реализуют запланированные ремонтные мероприятия в электросетях. Эти работы имеют ключевое значение для надежного функционирования энергосистемы, особенно накануне отопительного сезона.

Речь идет, в частности, о ремонте оборудования различных классов напряжения, принятии противоаварийных мер, реагировании на чрезвычайные ситуации, а также расчистке трасс воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Ремонтные работы осуществляются в соответствии с ежегодными планами-графиками, которые формируются ОСР в рамках Программы обеспечения надежности работы электрических сетей, утвержденной Минэнерго. Территориальные органы Госэнергонадзора держат на контроле полноту и качество выполненных мероприятий, что дает основания для объективного анализа эффективности работ и корректировки планов на последующие периоды.

По информации от ОСР, в течение января — июня 2025:

отремонтировано более 14,4 тыс. км трасс ВЛ;

расчищено примерно 24 тыс. км трасс ВЛ;

заменено более 26 км грозозащитного троса.

Кроме того, выполнен ряд работ на подстанциях, трансформаторных подстанциях и другом электрооборудовании.

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