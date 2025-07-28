Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа — Finance.ua
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Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа

Энергетика
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Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа
Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа
Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.
Об этом сообщил глава правления группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий.
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«Украина впервые импортирует азербайджанский газ Трансбалканским коридором. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка — маршрут Болгария — Румыния — украинская граница. Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к длительному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины», — отметил он.
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Группа «Нафтогаз» запустила новую высокодебитную скважину. Она дает 383 тысячи кубометров газа в сутки.
«Укргаздобыча, входящая в Группу Нафтогаз, ввела в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа», — сказано в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
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