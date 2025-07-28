Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа — Finance.ua

Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа Сегодня 11:30 — Энергетика

Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа

Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.

Об этом сообщил глава правления группы «Нафтогаз» Сергей Корецкий.

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«Украина впервые импортирует азербайджанский газ Трансбалканским коридором. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR — SOCAR Energy Ukraine. Тестовая поставка — маршрут Болгария — Румыния — украинская граница. Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к длительному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников и укрепления энергетической безопасности Украины», — отметил он.

Группа «Нафтогаз» запустила новую высокодебитную скважину. Она дает 383 тысячи кубометров газа в сутки.

«Укргаздобыча, входящая в Группу Нафтогаз, ввела в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа», — сказано в сообщении.

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