Чешская RSE стала поставщиком газопоршневых установок для первой очереди проекта Power One — Finance.ua

Чешская RSE стала поставщиком газопоршневых установок для первой очереди проекта Power One Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

Чешская компания RSE sro Андрея Гриненко стала поставщиком газопоршневых установок для первой очереди проекта Power One, инициированного Dragon Capital Томаша Фиалы и компанией Negen экс-главы НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.

Об этом пишет Энергореформа.

«Общая мощность когенерационных модулей, которые компания производит на базе двигателей немецкой компании MWM (Caterpillar Energy Solutions), являясь ее официальным партнером, составит 20 МВт», — сообщает Энергореформа, ссылаясь на RSE.

Первая очередь проекта Power One составляет примерно 60 МВт, из которых 40 МВт — это системы накопления энергии (СНЭ). Подключение первой станции к сети планируется осенью 2025 года.

«Для нас это не просто поставка — это партнерство в создании новой архитектуры украинской энергосистемы. Установки RSE формируют ее устойчивость — высокоманевренную генерацию, способную обеспечить критически важную стабильность в сложные периоды», — отметил основатель RSE Андрей Гриненко.

Економічна Правда По материалам:

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