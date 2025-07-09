«Нафтогаз» запустил новую скважину, которая дает 383 тысячи кубометров газа в сутки — Finance.ua

«Нафтогаз» запустил новую скважину, которая дает 383 тысячи кубометров газа в сутки
Группа «Нафтогаз» запустила новую высокодебитную скважину. Она дает 383 тысячи кубометров газа в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Входящая в Группу Нафтогаз Укргаздобыча ввела в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа», — сказано в сообщении.
Как рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, скважина наклонена, глубиной почти 5,7 км. Все работы — от бурения до запуска — выполнены на полтора месяца раньше запланированного срока.
«Действительно важный результат, учитывая потребность страны в газе», — отметил Корецкий.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами по поставкам энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.
Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.
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