«Нафтогаз» запустил новую скважину, которая дает 383 тысячи кубометров газа в сутки — Finance.ua

«Нафтогаз» запустил новую скважину, которая дает 383 тысячи кубометров газа в сутки Сегодня 19:30 — Энергетика

«Нафтогаз» запустил новую скважину, которая дает 383 тысячи кубометров газа в сутки

Группа «Нафтогаз» запустила новую высокодебитную скважину. Она дает 383 тысячи кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Входящая в Группу Нафтогаз Укргаздобыча ввела в эксплуатацию новую разведывательную высокодебитную скважину. Ее суточный дебит составляет 383 тыс. кубометров природного газа», — сказано в сообщении.

Как рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, скважина наклонена, глубиной почти 5,7 км. Все работы — от бурения до запуска — выполнены на полтора месяца раньше запланированного срока.

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«Действительно важный результат, учитывая потребность страны в газе», — отметил Корецкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил , что Украина планирует подписать несколько соглашений с европейскими партнерами по поставкам энергетических ресурсов в рамках подготовки к отопительному сезону.

Зеленский отметил, что рассчитывает, что уже на следующей неделе в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии, украинские члены правительства смогут подписать соответствующие соглашения с нашими партнерами, чтобы обеспечивать Украину энергоресурсами.

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