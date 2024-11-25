В Украине запустили мощную газовую скважину на новом месторождении — Finance.ua

В Украине запустили мощную газовую скважину на новом месторождении
Компания Укргаздобыча запустила скважину на недавно открывшемся месторождении. Ее суточный дебит составляет 170 тыс. куб. м газа.
Об этом сообщила группа «Нафтогаз».
Отмечается, что с начала года это уже 15 скважина на этом месторождении.
При этом еще одну буровую скважину планируется пробурить до конца года.
«Новая скважина пробурена в центральной части месторождения, до конца года планируем пробурить еще одну и еще четыре — в следующем году», — сообщил Алексей Чернышев, председатель правления Нафтогаза.
Напомним, «Укрнафта» пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние восемь лет скважину Фактическая глубина объекта — 4520 метров. По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа — 21,5 тыс. кубометров в сутки.
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