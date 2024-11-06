«Укрнафта» планирует пробурить 30 новых скважин и модернизировать АЗК — Finance.ua

«Укрнафта» планирует пробурить 30 новых скважин и модернизировать АЗК Сегодня 09:45 — Энергетика

«Укрнафта» планирует пробурить 30 новых скважин и модернизировать АЗК

«Укрнефть» планирует в 2025 году пробурить около 30 новых скважин, а также капитальные ремонты, обновление оборудования и интенсификации добычи.

Об этом сообщил директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий на полях конференции «День поставщика госпредприятий нефтегазовой отрасли: планы на 2025 год», сообщает пресс-служба компании.

«В 2025 году планируем прирост по добыче. Около 30 новых скважин. Подавляющее большинство из них — с помощью посторонних подрядчиков, — отметил Сергей Корецкий. — Также запланировано около 120 капитальных ремонтов скважин — около 34 с помощью посторонних подрядчиков; и 52 операции гидроразрыва пласта — около 30 с внешней поддержкой.

Отмечается, что компания сосредоточится на обновлении оборудования и повышении энергоэффективности: модернизации компрессорных станций, установке ГКС и блочно-модульном оборудовании для подготовки и замера углеводородов.

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«Готовимся к проведению 3D-сейсмических исследований на около 1250 квадратных километров площадей. В планах также промышленно-геофизические исследования, проектно-изыскательские работы, — сообщил директор ПАО „Укрнафта“. — Большой акцент в 2025 году будет на исследовании трубопроводов: чтобы предотвращать порывы и аварийные ситуации, нужно будет проверить около 2,5 тыс. километров».

Также компания производит ремонт и модернизацию АЗК крупнейшей монобрендовой сети Украины. Около 100 существующих АЗК в текущем году будут частично модернизированы. Появятся магазины и кафе. Модернизация существующих АЗК и строительство новых комплексов — цель на следующие годы.

Економічна Правда По материалам:

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