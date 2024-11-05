«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки — Finance.ua
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«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки

Энергетика
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«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки
«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки
«Укрнафта» пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние восемь лет скважину. Фактическая глубина объекта — 4520 метров. По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа — 21,5 тыс. кубометров в сутки.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».
Отмечается, что после перфорации горизонта в интервале 4481,5 — 4472,5 метров получили фонтанирующий приток нефти и газа.
«Благодарю партнеров ООО „Энергофинанс“ за работу, управление геологии и разработки месторождений Научно-исследовательского и проектного института и департамента бурения ПАО „Укрнафта“ — за сопровождение и отличный результат», — прокомментировал событие директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.
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В пресс-службе «Укрнафты» сообщают, что скважина была запланирована как разведывательная, цель — раскрыть залежи визейских отложений.
Строительство произошло с опережением графика, невзирая на значительную глубину, сложные геологические условия и вызовы военного времени.
Работы выполнил «под ключ» внешний подрядчик — победитель торгов на государственной площадке Prozorro ООО «Энергофинанс». Это первая из двух скважин на данном месторождении, которые бурит этот подрядчик.
По материалам:
Діло
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