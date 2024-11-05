«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки — Finance.ua

«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки Сегодня 19:14 — Энергетика

«Укрнафта» запустила самую глубокую за восемь лет скважину: дебит составил 65 тонн нефти в сутки

«Укрнафта» пробурила и запустила в работу самую глубокую за последние восемь лет скважину. Фактическая глубина объекта — 4520 метров. По состоянию на 3 ноября дебит нефти составлял 65 тонн в сутки, газа — 21,5 тыс. кубометров в сутки.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрнафты».

Отмечается, что после перфорации горизонта в интервале 4481,5 — 4472,5 метров получили фонтанирующий приток нефти и газа.

«Благодарю партнеров ООО „Энергофинанс“ за работу, управление геологии и разработки месторождений Научно-исследовательского и проектного института и департамента бурения ПАО „Укрнафта“ — за сопровождение и отличный результат», — прокомментировал событие директор «Укрнафты» Сергей Корецкий.

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В пресс-службе «Укрнафты» сообщают, что скважина была запланирована как разведывательная, цель — раскрыть залежи визейских отложений.

Строительство произошло с опережением графика, невзирая на значительную глубину, сложные геологические условия и вызовы военного времени.

Работы выполнил «под ключ» внешний подрядчик — победитель торгов на государственной площадке Prozorro ООО «Энергофинанс». Это первая из двух скважин на данном месторождении, которые бурит этот подрядчик.

Діло По материалам:

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