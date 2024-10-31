«Укргаздобыча» запустила новую скважину на 170 тысяч кубометров газа в сутки — Finance.ua

«Укргаздобыча» запустила новую скважину на 170 тысяч кубометров газа в сутки Сегодня 19:45 — Энергетика

«Укргаздобыча» запустила новую скважину на 170 тысяч кубометров газа в сутки

Группа «Нафтогаз» запустила скважину с дебитом 170 тыс. кубометров газа в сутки с помощью технологии одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. кубометров в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба «Укргаздобычи».

«Группа Нафтогаз запустила скважину с дебитом 170 тыс. куб. м газа в сутки, где внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. куб. м в сутки», — говорится в сообщении.

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С начала года технологию ОРЭ успешно применяют на объектах АО «Укргаздобыча». С момента ввода в эксплуатацию скважин по технологии ОРЭ дополнительная добыча на конец текущего года составит более 50 млн куб. м газа.

«Успеху проекта предшествовал анализ геологической модели месторождения, подробный расчет всех рисков и подготовка комплекса действенных геолого-технических мероприятий. После этого решили увеличить показатели добычи газа благодаря установленной двухлифтовой схеме компоновок насосно-компрессорных труб, применяя специализированное оборудование для завершения скважин. Такая технология позволила привлечь к разработке залежь еще одного горизонта, а затем увеличить добычу газа на этой скважине», — отметил и. о. генерального директора Сергей Лагно.

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