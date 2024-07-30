«Нафтогаз» запустил мощную скважину — Finance.ua

«Нафтогаз» запустил мощную скважину
АО «Укргаздобыча», которая является частью Группы Нафтогаз, ввело в эксплуатацию новую высокопроизводительную скважину с дебитом 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность состоит в том, что плановый забой находится непосредственно под населенным пунктом.
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«Ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%. На очереди следующая скважина, которая будет введена в эксплуатацию уже в августе этого года. Благодарю всю команду Укргаздобычи за эффективную работу», — отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
Идея бурения скважины принадлежит разработчику УкрНИИгаза Андрею Тиро, который оценил добывающие возможности месторождения и нашел отдаленный участок для закладки скважины. Команда разработки выполнила детальное геологическое и техническое обоснование и рекомендовала скважину для бурения.
Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов Укрбургаза, которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 м. Специалисты Укргазпромгеофизики при условии большого угла ствола скважины выполнили сложные каротажные работы и определили глубину залегания газоносных пластов", — отметил и.о. руководителя Укргаздобычи Сергей Лагно.
Итого за первое полугодие 2024 года Укргаздобыча пробурила 50 скважин, из них ввели в эксплуатацию — 41.
Напомним, Группа Нафтогаз активно готовится к отопительному сезону. В подземных газохранилищах уже накоплено более 10 млрд куб. м газа.
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