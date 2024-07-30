Сколько будет стоить газ для населения в августе — Finance.ua

Сколько будет стоить газ для населения в августе Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Сколько будет стоить газ для населения в августе

В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Предложения поставщиков:

«Эру Людям» — 7,70 гривен

«Энерджи трейд групп» — 7,799

«Нафтогаз Украины» — 7,96

«Тернопольгаз сбыт» — 7,96

«Прикарпат энерго трейд» — 7,98

«Полтавагаз сбыт» — 7,99

«Галнефтегаз» — 7,99

«Львовэнергосбыт» — 8,20

«Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46

«Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46

«Аскания Энерджи» — 9,95

«СветГаз» — 9,99.

Цена «Нафтогаза»

Государственная компания «Нафтогаз Украины» поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны в нее перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа «Твой Газсбыт».

Кроме того, «Нафтогаз» продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».

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