Сколько будет стоить газ для населения в августе — Finance.ua

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Сколько будет стоить газ для населения в августе

Казна и Политика
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Сколько будет стоить газ для населения в августе
Сколько будет стоить газ для населения в августе
В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.
Предложения поставщиков:
  • «Эру Людям» — 7,70 гривен
  • «Энерджи трейд групп» — 7,799
  • «Нафтогаз Украины» — 7,96
  • «Тернопольгаз сбыт» — 7,96
  • «Прикарпат энерго трейд» — 7,98
  • «Полтавагаз сбыт» — 7,99
  • «Галнефтегаз» — 7,99
  • «Львовэнергосбыт» — 8,20
  • «Киевские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
  • «Днепровские энергетические услуги» (YASNO) — 8,46
  • «Аскания Энерджи» — 9,95
  • «СветГаз» — 9,99.

Цена «Нафтогаза»

Государственная компания «Нафтогаз Украины» поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны в нее перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа «Твой Газсбыт».
Кроме того, «Нафтогаз» продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».
По материалам:
РБК-Україна
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