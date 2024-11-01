«Укрнафта» впервые в истории приобрела спецразрешение на аукционе — Finance.ua
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«Укрнафта» впервые в истории приобрела спецразрешение на аукционе

Энергетика
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ПАО «Укрнафта» приобрело специальное разрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области на 20 лет.
«Это первое спецразрешение в истории компании, полученное через аукцион Государственной службы геологии и недр Украины. Компания победила на торгах, предложив 6,5 млн грн», — сообщают в пресс-релизе общества в пятницу.
Новая площадь размером около 9 квадратных километров расположена между двумя имеющимися месторождениями «Укрнафты», что обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры для добычи углеводородов.
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Ожидается, что площадь включает в себя перспективные запасы нефти, газа и конденсата, а плотность неразведанных ресурсов составляет от 30 до 50 тысяч тонн углеводородов на 1 кв. км.
Как отметили в «Укрнафте», первоочередные планы компании предполагают проведение комплекса геологофизических и геологопромышленных исследований для детального изучения потенциала новой площади.
«Покупка этого спецразрешения будет способствовать расширению ресурсной базы „Укрнафты“ и будет стимулировать развитие добычи», — объясняют в пресс-релизе.
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«Укрнафта» — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС. В марте 2024 года компания вступила в управление активами Glusco и в общей сложности оперирует 545 АЗК — 460 собственных и 85 в управлении.
Компания реализует комплексную программу возобновления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года выпускает собственные топливные талоны и карты «NAFTAКарта», реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО «Укрнафта-Постач».
Крупнейшим акционером «Укрнафты» является НАК «Нафтогаз Украины» с долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, которая принадлежала частным собственникам и которой управляет в настоящее время Минобороны.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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