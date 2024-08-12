«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры — Finance.ua
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«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры

Энергетика
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«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры
«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры
«Укрнафта» объявила о планах закупить современные газопоршневые электростанции на общую сумму 1,58 млрд грн.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
По условиям тендера электростанции должны быть доставлены в Украину в течение трех месяцев с момента подписания договора.
Компания планирует приобрести 16 электростанций разной мощности, чтобы обеспечить общую мощность от 51 590 до 62 300 кВт. Вот что входит в список покупок:
  • Две электростанции мощностью от 1000 до 1300 кВт.
  • Одна электростанция мощностью от 1600 до 2100 кВт.
  • Две электростанции мощностью от 1950 до 2500 кВт.
  • Три электростанции мощностью от 2400 до 3100 кВт.
  • Одна электростанция мощностью от 2940 до 3700 кВт.
  • Три электростанции мощностью от 3900 до 4500 кВт.
  • Одна электростанция мощностью от 4400 до 5200 кВт.
  • Одна электростанция мощностью от 5850 до 6800 кВт.
  • Две электростанции мощностью от 12 000 до 14 100 кВт.
Все электростанции должны быть новыми без повреждений с подтверждением качества от завода-производителя.
Новые установки должны иметь современные системы удаленного контроля и безопасности. Победитель тендера будет отвечать за их монтаж, настройку, запуск и обучение персонала. Также предоставляется гарантия на каждую установку — не менее 24 месяцев с даты поставки.
Аукционы, которые определят поставщиков, пройдут через систему Prozorro 26 и 27 августа.
По материалам:
Mind
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