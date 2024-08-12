«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры — Finance.ua

«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры Сегодня 19:30 — Энергетика

«Укрнафта» инвестирует 1,6 млрд грн в новые электростанции: объявлены тендеры

«Укрнафта» объявила о планах закупить современные газопоршневые электростанции на общую сумму 1,58 млрд грн.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

По условиям тендера электростанции должны быть доставлены в Украину в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Компания планирует приобрести 16 электростанций разной мощности, чтобы обеспечить общую мощность от 51 590 до 62 300 кВт. Вот что входит в список покупок:

Две электростанции мощностью от 1000 до 1300 кВт.

Одна электростанция мощностью от 1600 до 2100 кВт.

Две электростанции мощностью от 1950 до 2500 кВт.

Три электростанции мощностью от 2400 до 3100 кВт.

Одна электростанция мощностью от 2940 до 3700 кВт.

Три электростанции мощностью от 3900 до 4500 кВт.

Одна электростанция мощностью от 4400 до 5200 кВт.

Одна электростанция мощностью от 5850 до 6800 кВт.

Две электростанции мощностью от 12 000 до 14 100 кВт.

Все электростанции должны быть новыми без повреждений с подтверждением качества от завода-производителя.

Новые установки должны иметь современные системы удаленного контроля и безопасности. Победитель тендера будет отвечать за их монтаж, настройку, запуск и обучение персонала. Также предоставляется гарантия на каждую установку — не менее 24 месяцев с даты поставки.

Аукционы, которые определят поставщиков, пройдут через систему Prozorro 26 и 27 августа.

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