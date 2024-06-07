Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця — Finance.ua

Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця Сегодня 19:15 — Энергетика

Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця

Компания «Укрзализныця» планирует построить десятки газовых электростанций общей мощностью до 250 МВт в разных регионах.

Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Лященко, сообщает Forbes . При наличии финансирования к реализации проекта могут приступить уже этим летом.

УЗ входит в пятерку крупнейших распределительных компаний страны по протяженности сети и объемам перетока.

Как сказано в сообщении, генерация электроэнергии общей мощностью 250 МВт позволит компании частично покрыть собственные потребности в питании объектов критической инфраструктуры и потребителей по всей Украине, подключенных к распределительной сети УЗ, пояснил Лященко. Общие потребности «Укрзализныци» в электроэнергии достигают 300 МВт.

Начать реализацию проекта Укрзализныця может в ближайшие три месяца, сообщил СЕО компании. «Сроки выполнения работ зависят от финансирования и наличия необходимого оборудования», — добавил он.

В настоящее время компания ищет источники финансирования, в частности, ведет переговоры по привлечению грантов и международной финансовой помощи. Также продолжаются переговоры с поставщиками оборудования.

Ранее сообщалось, что Укрнафта начнет строить маневренную генерацию электроэнергии — газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции. Источником энергии будет газ, добываемый компанией параллельно с нефтью. Деньги на строительство электростанций компания получит от Европейского банка реконструкции и развития.

НВ По материалам:

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