Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця — Finance.ua
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Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця

Энергетика
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Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця
Вслед за Укрнафтой производить электроэнергию решила и Укрзализныця
Компания «Укрзализныця» планирует построить десятки газовых электростанций общей мощностью до 250 МВт в разных регионах.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Лященко, сообщает Forbes. При наличии финансирования к реализации проекта могут приступить уже этим летом.
УЗ входит в пятерку крупнейших распределительных компаний страны по протяженности сети и объемам перетока.
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Как сказано в сообщении, генерация электроэнергии общей мощностью 250 МВт позволит компании частично покрыть собственные потребности в питании объектов критической инфраструктуры и потребителей по всей Украине, подключенных к распределительной сети УЗ, пояснил Лященко. Общие потребности «Укрзализныци» в электроэнергии достигают 300 МВт.
Начать реализацию проекта Укрзализныця может в ближайшие три месяца, сообщил СЕО компании. «Сроки выполнения работ зависят от финансирования и наличия необходимого оборудования», — добавил он.
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В настоящее время компания ищет источники финансирования, в частности, ведет переговоры по привлечению грантов и международной финансовой помощи. Также продолжаются переговоры с поставщиками оборудования.
Ранее сообщалось, что Укрнафта начнет строить маневренную генерацию электроэнергии — газопоршневые и газотурбинные теплоэлектростанции. Источником энергии будет газ, добываемый компанией параллельно с нефтью. Деньги на строительство электростанций компания получит от Европейского банка реконструкции и развития.
По материалам:
НВ
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