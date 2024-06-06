Больше, чем облцентры: YASNO удивили заявлением о потреблении света в Киеве — Finance.ua

Больше, чем облцентры: YASNO удивили заявлением о потреблении света в Киеве Сегодня 10:33 — Энергетика

Больше, чем облцентры: YASNO удивили заявлением о потреблении света в Киеве

В Украине действуют графики плановых отключений света из-за существенного дефицита в энергосистеме.

При этом большая нагрузка идет от кондиционеров, заявил директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко.

«Вот вы смеетесь, а кондиционеры в Киеве дали 350 МВт в день. Это больше, чем некоторые областные центры», — Это больше, чем некоторые областные центры», — написал он в соцсети Х.

В комментариях к сообщению Коваленко подчеркнул, что речь идет не только о бытовых потребителях.

«Все. Кондиционирование же есть и у бизнеса. Это совокупный скачок потребления с повышением температуры», — объяснил он.

Между тем в ряде областей из-за превышения лимитов введены также аварийные отключения света. Как сообщили в « Укрэнерго », вечером 5 июня пришлось применить аварийные отключения в 12 регионах. Речь идет о Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Запорожской областях.

Отмечалось, что возможны перерывы и в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

«Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления», — добавили в «Укрэнерго».

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключение света по Украине летом может длиться по 10 часов. По его словам, Украина уже потеряла 9,8 ГВт мощности после последнего обстрела гидроэлектростанций.

Кроме того, он прогнозирует, что украинцам зимой будет очень сложно в многоквартирных домах из-за длительного отсутствия электроэнергии. Попенко говорит, что следует искать возможность переехать в другие города или области, где будут поставки электроэнергии.

УНІАН По материалам:

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