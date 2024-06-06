Отключаем не дома, а линии, от которых они питаются: об ограничении света для новостроек, в которых все на электричестве — Finance.ua
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Отключаем не дома, а линии, от которых они питаются: об ограничении света для новостроек, в которых все на электричестве

Энергетика
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Отключаем не дома, а линии, от которых они питаются: об ограничении света для новостроек, в которых все на электричестве
Отключаем не дома, а линии, от которых они питаются: об ограничении света для новостроек, в которых все на электричестве
В ДТЭК «Киевские электросети» сообщили на просьбу жителей некоторых современных многоэтажных новостроек уменьшить время отключения света для таких домов, в которых все коммуникации зависят от электричества.
«Понимаем вас, но технически невозможно вводить избирательные ограничения. Мы отключаем не дома, а линии, от которых они питаются», — отметили в компании.
Именно поэтому, начиная с 2022 года, мы рекомендуем ОСМД и управляющим компаниям найти альтернативные источники электропитания, чтобы обеспечить бесперебойную работу насосов и поддержку систем водоснабжения и отопления в новостройках во время отключений.

Почему в разных областях электроэнергию отключают на разное количество часов

На графики отключений у бытовых потребителей влияет процент критической инфраструктуры в области. Об этом сказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, есть области, в которых очень сильно развита промышленность, например Днепропетровска. В других областях, таких как Закарпатская, наоборот — большая доля потребления именно населения и малых небытовых потребителей.

Гаджеты, которые помогут работать дома без света

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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