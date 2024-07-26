Венгрия обвинила Украину в «шантаже» транзитом нефти «Лукойла» и назвала три варианта — Finance.ua

Венгрия обвинила Украину в «шантаже» транзитом нефти «Лукойла» и назвала три варианта Сегодня 16:16

Украина с помощью санкций против российской компании «Лукойл» шантажирует Венгрию и Словакию. Есть три варианта решения проблемы, в том числе и поставки другими компаниями.

Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш, сообщает Reuters

«Украина шантажирует две страны, которые выступают за мир и прекращение огня. Если ситуация не разрешится, возникнет дефицит топлива… Решение должно быть найдено до сентября», — сказал он.

Гуляш заявил, что Будапешт ищет решение.

«Одно из них состоит в том, что украинцы признают, что не могут сделать это с двумя странами ЕС. Второе — в том, что Европейская комиссия нам помогает, а третья — в том, что мы находим юридическую лазейку, которая позволяет кому-то, кто не пострадал от санкций, транспортировать нефть», — сказал он.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия изучает вопрос, нарушают ли действия Украины правила Всемирной торговой организации.

Санкции против «Лукойла»

На минувшей неделе Венгрия и Словакия заявили о прекращении поставок нефти от российской компании «Лукойл» через Украину в связи с внесением Киевом компании в список санкций.

Киев настаивает, что по трубопроводу идет тот же объем нефти, что и прежде, благодаря другим российским компаниям.

Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой начать консультации по торговому соглашению с Украиной. Однако Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по торговле, заявил, что Брюсселю понадобится больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации. Его поддержали все страны ЕС, участвовавшие в совещании 24 июля.

Рейтинговое агентство Fitch сообщило, что принадлежащие венгерской группе MOL нефтеперерабатывающие заводы в Словакии и Венгрии столкнулось со значительным кредитным риском после решения Украины ввести санкции против «Лукойла».

Венгрия и Словакия получили освобождение от общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

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