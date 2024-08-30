Украина прекратит транзит российской нефти по «Дружбе» — Подоляк Сегодня 16:50 — Энергетика

Украина прекратит транзит российской нефти по «Дружбе» — Подоляк

Кроме газа, с января 2025 года по территории Украины прекратится транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба».

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Новости.Live.

«Помимо газа, с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод „Дружба“», — сообщил он.

По его словам, некоторые страны Европы — Словакия, Чехия в Венгрия — получали российскую нефть через этот нефтепровод. Но по резолюции ЕС эти страны должны диверсифицировать поставки нефти и прекратить транзит через Украину.

Это касается и газа, говорит Подоляк. Были определенные законтрактованные объемы и с 1 января 2025 года транзит закончится. Но он добавил, что если странам Европы потребуется казахский или азербайджанский газ, то Украина готова его транспортировать.

Економічна Правда По материалам:

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