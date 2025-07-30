россия полностью остановила экспорт бензина — Finance.ua

россия полностью остановила экспорт бензина
россия запретила производителям бензина экспортировать топливо до конца августа, чтобы удовлетворить растущий спрос после того, как атаки беспилотников и западные санкции временно сбили график сезонного технического обслуживания.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
«Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке горючего в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ», — говорится в заявлении правительства страны-агрессора.
Ожидается, что запрет окажет ограниченное влияние на мировые рынки нефтепродуктов. Согласно данным Bloomberg, экспорт российского бензина составляет около 100 000 баррелей в день. Это составляет менее 2% мирового объема морских перевозок топлива.
«российское правительство стремится обеспечить достаточные поставки топлива на внутренние рынки в связи с ростом спроса на отдых и уборкой урожая фермерами. Некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны пострадали в начале этого года от атак украинских беспилотников, что привело к изменению графика их технического обслуживания», — говорится в материале.
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