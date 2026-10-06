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Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования

Энергетика
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Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования
Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования
В течение прошлой недели в два региона Украины поступила очередная крупная партия энергетической помощи из Литвы общим весом более 253 тонн.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
В поставку вошли три силовых трансформатора, предназначенных для Хмельницкой области. Еще часть оборудования была передана оператору системы передачи НЭК «Укрэнерго».
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В частности, компания получила автотрансформатор мощностью 200 МВА и 76 единиц вспомогательного оборудования.
Переданная техника должна использоваться для усиления украинских сетей передачи и распределения электроэнергии, а также при ремонте объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Что это дает

Полученное оборудование позволит укрепить устойчивость энергосистемы и поддержать восстановительные работы на поврежденных объектах.
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Поставка больших силовых трансформаторов и автотрансформаторов имеет особое значение для восстановления энергосистемы, поскольку такое оборудование необходимо для работы высоковольтных сетей, а его производство и замена требуют значительного времени.
Литва с начала полномасштабной войны системно предоставляет Украине оборудование для энергетического сектора, в частности, трансформаторы, компоненты электростанций и прочее оборудование, необходимое для ремонта и поддержания работы сетей.
Ранее Литва призвала принять Украину в ЕС до 2030 года. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников поддержать полноправное членство Украины в Европейском Союзе до 2030 года после очередной российской атаки.
По материалам:
Finance.ua
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