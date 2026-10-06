Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования

В частности, компания получила автотрансформатор мощностью 200 МВА и 76 единиц вспомогательного оборудования.
Переданная техника должна использоваться для усиления украинских сетей передачи и распределения электроэнергии, а также при ремонте объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.
Что это дает
Полученное оборудование позволит укрепить устойчивость энергосистемы и поддержать восстановительные работы на поврежденных объектах.
Поставка больших силовых трансформаторов и автотрансформаторов имеет особое значение для восстановления энергосистемы, поскольку такое оборудование необходимо для работы высоковольтных сетей, а его производство и замена требуют значительного времени.
Литва с начала полномасштабной войны системно предоставляет Украине оборудование для энергетического сектора, в частности, трансформаторы, компоненты электростанций и прочее оборудование, необходимое для ремонта и поддержания работы сетей.
Ранее Литва призвала принять Украину в ЕС до 2030 года. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал союзников поддержать полноправное членство Украины в Европейском Союзе до 2030 года после очередной российской атаки.