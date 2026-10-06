Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования

В течение прошлой недели в два региона Украины поступила очередная крупная партия энергетической помощи из Литвы общим весом более 253 тонн.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В поставку вошли три силовых трансформатора, предназначенных для Хмельницкой области. Еще часть оборудования была передана оператору системы передачи НЭК «Укрэнерго».

В частности, компания получила автотрансформатор мощностью 200 МВА и 76 единиц вспомогательного оборудования.

Переданная техника должна использоваться для усиления украинских сетей передачи и распределения электроэнергии, а также при ремонте объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных в результате российских атак.

Что это дает

Полученное оборудование позволит укрепить устойчивость энергосистемы и поддержать восстановительные работы на поврежденных объектах.

Поставка больших силовых трансформаторов и автотрансформаторов имеет особое значение для восстановления энергосистемы, поскольку такое оборудование необходимо для работы высоковольтных сетей, а его производство и замена требуют значительного времени.

Литва с начала полномасштабной войны системно предоставляет Украине оборудование для энергетического сектора, в частности, трансформаторы, компоненты электростанций и прочее оборудование, необходимое для ремонта и поддержания работы сетей.