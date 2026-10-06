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Украина получит $116 млн на развитие энергетической инфраструктуры

Энергетика
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Правление Климатических инвестиционных фондов (CIF) одобрило инвестиционный план Украины на сумму 116,2 млн долларов в рамках программы «Интеграция возобновляемых источников энергии» (REI) для развития трансграничных соединений, наращивания мощностей ВИЭ и систем накопления энергии.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.
«Ценим поддержку партнеров из Всемирного банка в процессе подготовки Инвестиционного плана, а также Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития за соответствующую координацию», — отметил глава Минэнерго.
Утвержденная программа предусматривает реализацию проектов по двум направлениям — государственным и частным.
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Государственное направление

В рамках государственного направления совместно с Всемирным банком и НЭК «Укрэнерго» сформировали инвестиционный пакет стоимостью около $200 млн.
  • строительство межгосударственного интерконнектора 400 кВ Черновцы-Сучава. Инфраструктура обеспечит дополнительную пропускную способность 880 МВт в направлении Украины и 445 МВт в направлении европейских электросетей;
  • модернизацию и усиление защиты пяти высоковольтных подстанций;
  • инженерное сопровождение реализации инвестиционных проектов;
  • модернизацию ІТ-, телекоммуникационной и операционной инфраструктуры НЭК «Укрэнерго».

Частные инвестиции в энергетику

Частное направление прорабатывается Международной финансовой корпорацией (IFC) и ЕБРР. Оно подразумевает поддержку частных инвестиций в системы накопления энергии, в том числе автономные BESS, которые обеспечат 610 МВт емкости аккумуляторных систем.
Также планируется реализация проектов возобновляемой генерации в сочетании с системами накопления энергии и других распределенных энергетических решений.
Программа должна ускорить интеграцию украинской энергосистемы в европейскую энергосеть и способствовать трансформации украинского энергетического сектора.
«Реализация таких проектов будет способствовать повышению устойчивости украинской энергосистемы, которая ежедневно подвергается целенаправленным атакам со стороны рф. Благодарен Всемирному банку, Международной финансовой корпорации, ЕБРР и CIF за поддержку и наше тесное сотрудничество», — подчеркнул Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭнергетика Украины
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