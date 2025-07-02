Что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшее время: прогноз эксперта — Finance.ua

Что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшее время: прогноз эксперта
Цены на нефть в мире начали падать на фоне планов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) увеличить добычу. При этом в Украине стоимость топлива находится в пределах 58−65 гривен за литр А-95.
Издание «Фокус» пишет, что в начале июля цены на АЗС достигли отметки 63 гривны за литр топлива А-95.
По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, на стоимость бензина повлияли следующие факторы:
- курс евро;
- законопроект о биокомпонентах в топливе;
- повышение цен трейдерами
«Законопроект не подписал президент, он не вступил в силу, но был проблемой — некоторые сняли с продажи бензин, не содержащий биокомпонентов», — отметил эксперт.
При этом он отметил, что из-за укрепления евро к гривне подорожала стоимость поступающего из стран Евросоюза топлива.
«Третий фактор — это подорожание нефтепродуктов на границе на 7−10% в течение июня по всем бензинам», — рассказал Рябцев.
В то же время он убежден, что в ближайшие недели цены на АЗС в Украине должны пойти вниз.
«Плюс 4 грн на литре — это просто чрезмерный рост, не обоснованный экономически. Если трейдеры не ощутят после этого произошедшего роста уменьшения спроса, то они не будут ничего делать, а цены сохранятся», — предупредил эксперт.
К тому же он указал на снижение стоимости сжиженного автогаза.
«Если сейчас трейдеры почувствуют, что спрос начинает уменьшаться и часть продаж у них начинает забирать пропан-бутан, то они снизят цены. Нынешний уровень цен экономически необоснован», — подытожил Рябцев.
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