Бензин, электричество, дизель: что выбирают украинцы среди импортируемых авто — Finance.ua

Бензин, электричество, дизель: что выбирают украинцы среди импортируемых авто Сегодня 19:04 — Личные финансы

Бензин, электричество, дизель: что выбирают украинцы среди импортируемых авто

С начала 2025 года украинцы импортировали более 181 тысячи легковых автомобилей, из которых около 80% составляли авто с пробегом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Хотя количественно подержанные автомобили преобладают, по стоимости они почти сравнялись с новыми. Новые авто составили $1,2 млрд из общей стоимости импорта $2,57 млрд, в то время как стоимость подержанных составила $1,37 млрд.

Таможенные поступления от подержанных авто в государственный бюджет составили 16 млрд грн, а от новых — 10,7 млрд грн.

Среди импортируемых автомобилей наиболее распространенными остаются бензиновые — 48,5% от общего количества. На втором месте электромобили — 22,1%, которые уже опередили дизельные авто (20,6%). Гибриды составляют 8,8%.

С начала года в Украину ввезено более 40 тысяч электромобилей общей стоимостью $810 млн. Для сравнения, бензиновые авто ввезены вдвое больше, но их суммарная стоимость — $818 млн. Если тенденция сохранится, 2025 год может стать рекордным по количеству ввозимых электрокаров.

Средняя стоимость авто

Средняя стоимость одного электромобиля — более $20 тысяч. Для дизельного авто она составляет около $13 тысяч, для бензинового — более $9 тысяч.

Таможенные платежи

Несмотря на высокую стоимость электрокаров, они обеспечили только 333 млн грн таможенных поступлений, что объясняется налоговыми льготами на их импорт.

Для сравнения:

бензиновые автомобили дали более 13 млрд грн;

дизельные — 7,7 млрд грн;

гибриды — 5,5 млрд грн.

За пять месяцев 2025 года бюджет получил 26,7 млрд грн таможенных платежей от импорта легковых авто.

Основные страны-поставщики

Автомобили ввозили из более чем 50 стран, но лидерами остаются:

США — 69 тыс. авто (38% от общего количества);

Польша — 22,3 тыс. (12%);

Германия — 20,4 тыс. (11%).

Вместе с этими тремя странами поступило 111,7 тыс. авто, что составляет более 60% от общего объема импорта США.

Справка Finance.ua:

по данным Укравтопрома, в части новых авто самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровской области стал Volkswagen ID.Unyx. В сегменте ввозимых из-за рубежа подержанных авто: Tesla Model Y — в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине; Nissan Leaf — в Одесской обл.;

стоимость эксплуатации электромобиля дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Дело здесь не только в цене на бензин, дизель или газ, но еще и в том, что электромобили имеют гораздо меньше подвижных частей, чем автомобили из ДВС.

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