Разрешение на постоянное жительство в Польше (список документов)

Ранее мы писали, что временная защита (PESEL UKR) продлена до 4 марта 2028 года. А вот получение разрешения на постоянное жительство (zezwolenie na pobyt stały) на основании польского происхождения — это сложная процедура, которая заключается в доказывании, что у вас действительно есть польские корни.

Уженды тщательно проверяют документы, в том числе их подлинность, пишет inpoland.net.pl

Туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email

Требуемые документы

Этот перечень документов не относится к тем, у кого есть карта поляка. Это совсем другая административная процедура.

Для получения карты постоянного побыта необходимо предоставить инспектору полный перечень документов.

Это приблизительный список документов, так как в зависимости от воеводства инспекторы могут спрашивать другие документы. Не говоря уже о том, что каждое дело индивидуально.

Фотография (Zdjęcie w formie elektronicznej). С апреля 2026 года подача проходит исключительно через электронную систему МОС. Фото должно строго соответствовать стандартам. Вариант сделать его самостоятельно по телефону — плохой, потому что можете просто сделать его «неформатным».

Оплата государственной пошлины (Opłata skarbowa 640 zł). Оплата производится на счет столичного города вашего воеводства. Внимание — не на счет воеводского управления.

(Opłata skarbowa 640 zł). Оплата производится на счет столичного города вашего воеводства. Внимание — не на счет воеводского управления. Актовые записи (Akt urodzenia + акты родителей/предков): Необходимо предоставить ваше свидетельство о рождении, а также свидетельства о рождении и браке тех предков (отцов, дедушек, бабушек или прадедушек), кто имел польскую национальность.

Генеалогическое древо (Drzewo genealogiczne). Оно нужно только для удобства инспектору при анализе структуры семьи. Это не документ, его не нужно заверять.

Документы об источнике дохода: Хотя постоянный побыт по происхождению формально базируется на национальной принадлежности, инспекторы требуют подтверждения финансовой стабильности. Сюда входят:

Хотя постоянный побыт по происхождению формально базируется на национальной принадлежности, инспекторы требуют подтверждения финансовой стабильности. Сюда входят: Трудовые договоры (umowa o pracę, umowa zlecenia). На последнем договоре вас могут попросить приложить счет. Документы, подтверждающие другие законные источники поступлений.

(umowa o pracę, umowa zlecenia). На последнем договоре вас могут попросить приложить счет. Документы, подтверждающие другие законные источники поступлений. Социальное страхование (ZUS ZUA/ZUS ZCNA или частный полис).

Подтверждение связей с Польшей.

Архивные и семейные материалы. Старые документы, справки, фотографии из семейного архива, которые отображают жизнь предков в польском культурном или общественном контексте. Дополнительные факторы интеграции: На практике успешное прохождение процедуры существенно зависит от владения польским языком (желательно на уровне, достаточном для свободного общения во время административной процедуры), участия в деятельности польских организаций, обществ или культурных инициатив.

Старые документы, справки, фотографии из семейного архива, которые отображают жизнь предков в польском культурном или общественном контексте. Дополнительные факторы интеграции: На практике успешное прохождение процедуры существенно зависит от владения польским языком (желательно на уровне, достаточном для свободного общения во время административной процедуры), участия в деятельности польских организаций, обществ или культурных инициатив. ​Договор аренды (Umowa najmu). Важный этап: Собеседование (прослушивание) с инспектором под протокол Финальной и критически важной стадией рассмотрения дела в уженде является официальная беседа (прослушивание) с инспектором, который фиксируется в протоколе. ​Эта процедура не является простой формальностью. Инспектор подробно опрашивает заявителя относительно истории его семьи, судьбы предков, обстоятельств их жизни, а также владения польскими традициями и языком.

Ранее мы писали о полезных ссылках для украинцев в Польше.

Напомним, за последние полгода количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось примерно на 40 тысяч. В то же время, это не обязательно означает, что все они покинули страну. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть граждан Украины действительно решили покинуть Польшу из-за общей неблагоприятной атмосферы.

«Здесь следует учитывать несколько факторов. Первый — это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решили уехать из Польши», — отметил Боднар.