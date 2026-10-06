Разрешение на постоянное жительство в Польше (список документов)
Требуемые документы
- Фотография (Zdjęcie w formie elektronicznej). С апреля 2026 года подача проходит исключительно через электронную систему МОС. Фото должно строго соответствовать стандартам. Вариант сделать его самостоятельно по телефону — плохой, потому что можете просто сделать его «неформатным».
- Оплата государственной пошлины (Opłata skarbowa 640 zł). Оплата производится на счет столичного города вашего воеводства. Внимание — не на счет воеводского управления.
- Актовые записи (Akt urodzenia + акты родителей/предков): Необходимо предоставить ваше свидетельство о рождении, а также свидетельства о рождении и браке тех предков (отцов, дедушек, бабушек или прадедушек), кто имел польскую национальность.
- Генеалогическое древо (Drzewo genealogiczne). Оно нужно только для удобства инспектору при анализе структуры семьи. Это не документ, его не нужно заверять.
- Документы об источнике дохода: Хотя постоянный побыт по происхождению формально базируется на национальной принадлежности, инспекторы требуют подтверждения финансовой стабильности. Сюда входят:
- Трудовые договоры (umowa o pracę, umowa zlecenia). На последнем договоре вас могут попросить приложить счет. Документы, подтверждающие другие законные источники поступлений.
- Социальное страхование (ZUS ZUA/ZUS ZCNA или частный полис).
- Подтверждение связей с Польшей.
- Архивные и семейные материалы. Старые документы, справки, фотографии из семейного архива, которые отображают жизнь предков в польском культурном или общественном контексте. Дополнительные факторы интеграции: На практике успешное прохождение процедуры существенно зависит от владения польским языком (желательно на уровне, достаточном для свободного общения во время административной процедуры), участия в деятельности польских организаций, обществ или культурных инициатив.
- Договор аренды (Umowa najmu). Важный этап: Собеседование (прослушивание) с инспектором под протокол Финальной и критически важной стадией рассмотрения дела в уженде является официальная беседа (прослушивание) с инспектором, который фиксируется в протоколе. Эта процедура не является простой формальностью. Инспектор подробно опрашивает заявителя относительно истории его семьи, судьбы предков, обстоятельств их жизни, а также владения польскими традициями и языком.
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