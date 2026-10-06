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Разрешение на постоянное жительство в Польше (список документов)

Личные финансы
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Разрешение на постоянное жительство в Польше (список документов)
Разрешение на постоянное жительство в Польше (список документов)
Ранее мы писали, что временная защита (PESEL UKR) продлена до 4 марта 2028 года. А вот получение разрешения на постоянное жительство (zezwolenie na pobyt stały) на основании польского происхождения — это сложная процедура, которая заключается в доказывании, что у вас действительно есть польские корни.
Уженды тщательно проверяют документы, в том числе их подлинность, пишет inpoland.net.pl.

Требуемые документы

Этот перечень документов не относится к тем, у кого есть карта поляка. Это совсем другая административная процедура.
Для получения карты постоянного побыта необходимо предоставить инспектору полный перечень документов.
Это приблизительный список документов, так как в зависимости от воеводства инспекторы могут спрашивать другие документы. Не говоря уже о том, что каждое дело индивидуально.
  • Фотография (Zdjęcie w formie elektronicznej). С апреля 2026 года подача проходит исключительно через электронную систему МОС. Фото должно строго соответствовать стандартам. Вариант сделать его самостоятельно по телефону — плохой, потому что можете просто сделать его «неформатным».
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  • Оплата государственной пошлины (Opłata skarbowa 640 zł). Оплата производится на счет столичного города вашего воеводства. Внимание — не на счет воеводского управления.
  • Актовые записи (Akt urodzenia + акты родителей/предков): Необходимо предоставить ваше свидетельство о рождении, а также свидетельства о рождении и браке тех предков (отцов, дедушек, бабушек или прадедушек), кто имел польскую национальность.
  • Генеалогическое древо (Drzewo genealogiczne). Оно нужно только для удобства инспектору при анализе структуры семьи. Это не документ, его не нужно заверять.
  • Документы об источнике дохода: Хотя постоянный побыт по происхождению формально базируется на национальной принадлежности, инспекторы требуют подтверждения финансовой стабильности. Сюда входят:
  • Трудовые договоры (umowa o pracę, umowa zlecenia). На последнем договоре вас могут попросить приложить счет. Документы, подтверждающие другие законные источники поступлений.
  • Социальное страхование (ZUS ZUA/ZUS ZCNA или частный полис).
  • Подтверждение связей с Польшей.
  • Архивные и семейные материалы. Старые документы, справки, фотографии из семейного архива, которые отображают жизнь предков в польском культурном или общественном контексте. Дополнительные факторы интеграции: На практике успешное прохождение процедуры существенно зависит от владения польским языком (желательно на уровне, достаточном для свободного общения во время административной процедуры), участия в деятельности польских организаций, обществ или культурных инициатив.
  • ​Договор аренды (Umowa najmu). Важный этап: Собеседование (прослушивание) с инспектором под протокол Финальной и критически важной стадией рассмотрения дела в уженде является официальная беседа (прослушивание) с инспектором, который фиксируется в протоколе. ​Эта процедура не является простой формальностью. Инспектор подробно опрашивает заявителя относительно истории его семьи, судьбы предков, обстоятельств их жизни, а также владения польскими традициями и языком.
Ранее мы писали о полезных ссылках для украинцев в Польше.
Напомним, за последние полгода количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось примерно на 40 тысяч. В то же время, это не обязательно означает, что все они покинули страну. Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар.
По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть граждан Украины действительно решили покинуть Польшу из-за общей неблагоприятной атмосферы.
«Здесь следует учитывать несколько факторов. Первый — это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решили уехать из Польши», — отметил Боднар.
Второй причиной посол назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте завершился срок действия специальных норм, которые предусматривали отдельные льготы для украинцев, бежавших от полномасштабной агрессии россии и находящихся в Польше.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаМигранты
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