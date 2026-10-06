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Во время прогулки грибники наткнулись на старинное сокровище — детали

Личные финансы
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Во время прогулки грибники наткнулись на старинное сокровище — детали
Во время прогулки грибники наткнулись на старинное сокровище — детали
Во время прогулки в Польше грибники наткнулись на старинное сокровище — урну и римскую монету.
Супруги сообщили о своей находке Мазовецкому воеводскому охраннику достопримечательностей, пишет inpoland.net.pl.

Как это было

При поиске грибов пара увидела песчаный склон. На склоне их внимание привлек объект, который по форме очень отличался от природных объектов.
Оказалось, что это урна для кремации, характерная для клошевых захоронений (когда прах человека после кремации помещали в глиняную урну, а затем сверху накрывали большой чашей, по форме похожей на перевернутый колокол).
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Вместе с урной сохранились фрагмент клоша и мисочка, которая использовалась для прикрытия. Эксперты датировали памятник IV веком до нашей эры, что делает его чрезвычайно ценным артефактом.
Рядом с урной грибники обнаружили еще один ценный предмет — серебряный денарий, отчеканенный во времена правления римского императора Коммода в 181−192 годах нашей эры.
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Мужчина не забрал сокровища домой, а сразу сообщил в соответствующие службы. После тщательного осмотра артефакты попали в государственные коллекции. В частности, их можно увидеть в постоянной экспозиции в замке в Ливе.
Ранее мы писали, что мужчина из Калифорнии приобрел заброшенный морской грузовой контейнер, содержимое которого оказалось значительно дороже самой покупки. А вот ваза за 3,99 доллара в секонд-хенде оказалась 1200-летним сокровищем майя.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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