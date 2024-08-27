Договор о транзите газа из рф никто продлевать не будет, — Зеленский Сегодня 16:32 — Энергетика

Договор о транзите газа из рф никто продлевать не будет, — Зеленский

Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа, однако готова рассматривать запросы от европейских компаний.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Договор с россией никто продлевать не будет, на этом поставлена ​​точка. Что касается транзита газа от других компаний — если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ему не известно, о чем российский лидер владимир путин говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время визита в Баку.

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Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержки работы украинской газотранспортной системы.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину действует до конца 2024 года.

Европейская комиссия не намерена присоединяться к каким-либо переговорам с россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, при этом будет принимать все необходимые меры для дальнейшего отказа от российского газа. Оставшиеся покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом.

Укрінформ По материалам:

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