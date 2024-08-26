Кабмин продлил льготную цену на газ для производителей тепла и населения до 30 апреля 2025 года — Finance.ua

Кабмин продлил льготную цену на газ для производителей тепла и населения до 30 апреля 2025 года Сегодня 12:38 — Энергетика

Кабмин продлил льготную цену на газ для производителей тепла и населения до 30 апреля 2025 года

Кабинет Министров продлил специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей до 30 апреля 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня правительство продлило специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона. Делаем все возможное, чтобы этой зимой в каждом украинском доме было светло и тепло», — написал он.

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В то же время НАК «Нафтогаз Украины» отмечает, что цена на газ для ТКЭ, производителей электроэнергии и населения останется неизменной до конца апреля 2025 года.

Так кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС) (базовый «фиксированный» тариф).

Для производства тепловой энергии для населения стоимость газа останется 7,42 грн (с НДС).

Для производства тепловой энергии для бюджетных учреждений — 16,39 грн (с НДС).



Для производства электроэнергии в конденсационном цикле — 10,5 грн (с НДС).



Для производства электроэнергии в теплофикационном цикле — 16,5 грн (с НДС).



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