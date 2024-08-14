Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой

Энергетика
46
Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой
Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой, kyivcity.gov.ua
Киев вдвое увеличил количество мобильных котельных, которые зимой в случае чрезвычайных ситуаций будут обеспечивать теплом медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы.
Об этом сообщили в КГГА.
В Киеве прошли очередные тренировки спасательных и коммунальных служб, отрабатывавших оперативное подключение передвижной мобильной котельной. Сотрудники КП «Киевтеплоэнерго» смоделировали ее подключение к лицеям Святошинского района на случай обесточивания и отключения тепла.
Читайте также
Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в 2024 году город увеличил количество таких котельных вдвое, сейчас их в распоряжении тепловиков более 50 единиц.
В случае чрезвычайных ситуаций котельные обеспечат теплом медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы, а также заведения, на базе которых будут работать пункты обогрева.
Место для вашей рекламы
Тепловая мощность мобильной котельной, подключенная к лицею, составляет 600 кВт. Она производит теплоноситель, температуру которого можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная полностью автономна и оснащена генератором.
Читайте также
«Мы провели тренировку по подключению котельной „с нуля“ и оперативно обеспечили здание теплом. Это слаженная работа специалистов „Киевтеплоэнерго“, ГСЧС и представителей учебного заведения. Такие учения мы проводим ежемесячно на разных объектах социальной сферы. Пока нам удалось уменьшить время на подключение тепла вдвое, и сейчас время на полное развертывание составляет 1,5−2 часа», — сообщил главный инженер СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» Юрий Паливода.
Мобильные котельные автономные, автоматизированные и энергоэффективные. Их размещают в непосредственной близости к зданию, что минимизирует теплопотери и повышает надежность теплоснабжения.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.