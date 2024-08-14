Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой — Finance.ua

Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой Сегодня 13:34 — Энергетика

Киев готовит передвижные мобильные котельные: как они будут давать тепло зимой, kyivcity.gov.ua

Киев вдвое увеличил количество мобильных котельных, которые зимой в случае чрезвычайных ситуаций будут обеспечивать теплом медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы.

Об этом сообщили в КГГА.

В Киеве прошли очередные тренировки спасательных и коммунальных служб, отрабатывавших оперативное подключение передвижной мобильной котельной. Сотрудники КП «Киевтеплоэнерго» смоделировали ее подключение к лицеям Святошинского района на случай обесточивания и отключения тепла.

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Как сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в 2024 году город увеличил количество таких котельных вдвое, сейчас их в распоряжении тепловиков более 50 единиц.

В случае чрезвычайных ситуаций котельные обеспечат теплом медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы, а также заведения, на базе которых будут работать пункты обогрева.

Тепловая мощность мобильной котельной, подключенная к лицею, составляет 600 кВт. Она производит теплоноситель, температуру которого можно регулировать в зависимости от погодных условий. Котельная полностью автономна и оснащена генератором.

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«Мы провели тренировку по подключению котельной „с нуля“ и оперативно обеспечили здание теплом. Это слаженная работа специалистов „Киевтеплоэнерго“, ГСЧС и представителей учебного заведения. Такие учения мы проводим ежемесячно на разных объектах социальной сферы. Пока нам удалось уменьшить время на подключение тепла вдвое, и сейчас время на полное развертывание составляет 1,5−2 часа», — сообщил главный инженер СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» Юрий Паливода.

Мобильные котельные автономные, автоматизированные и энергоэффективные. Их размещают в непосредственной близости к зданию, что минимизирует теплопотери и повышает надежность теплоснабжения.

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