Успеет ли Украина восстановить энергосистему до отопительного сезона — Finance.ua

Успеет ли Украина восстановить энергосистему до отопительного сезона
Группа Yasno планирует вложить в восстановление электрогенерации около 4 млрд грн собственных средств.
Об этом в интервью The Page сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, построение новой генерации электроэнергии требует времени и денег и не имеет шанса завершиться к началу нового отопительного сезона.
«Можно точно сказать, что на 100% к марту невозможно восстановить [уничтоженную тепловую генерацию] даже теоретически. Почему? Потому что на этот раз повреждения были настолько большими, попадали по несколько ракет одновременно в одни и те же блоки, и большинство из них развалено под ноль», — подчеркнул он.
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По его словам, это нельзя назвать восстановлением. Это полноценное строительство, которое невозможно завершить за столь короткий промежуток времени.
«Бездефицитную зиму я не вижу, нет сценариев, при которых у нас не будет дефицита. Разве что будет +15 средняя температура в течение всей зимы и поэтому потребление просто не возрастет. Но если мы говорим о реальной средней зиме, то бездефицитного сценария нет», — говорит Коваленко.
В этой ситуации Коваленко считает, что одно из главных направлений — это так называемая система донорства.
«Когда в некоторых странах мира есть аналогичные ТЭЦ, на которых есть оборудование, которое можно теоретически выкупить, перевезти сюда и использовать его, чтобы восстановить эти блоки», — объясняет он.
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