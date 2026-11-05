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Киев получит дополнительные 40 МВт мощности для резервного питания

Энергетика
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В столице планируется установить дополнительные электростанции общей мощностью 40 МВт, которые будут обеспечивать резервное питание систем водоснабжения при отключениях электроэнергии. Также город готовит резервное теплоснабжение жилых домов Троещины.
Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГВА Петр Пантелеев, передает Новости.Live.

Как усилят энергетическую устойчивость Киева

По словам чиновника, новые электростанции будут использоваться для резервного питания систем водоснабжения. Они будут помогать поддерживать их работу при отключении электроэнергии, однако не будут заменять основное питание, а дополнять его.

Как продолжается подключение отопления

Пантелеев также сообщил, что подключение отопления уже продолжается во всех районах Киева. В то же время в некоторых домах жильцы могут самостоятельно определять начало отопительного сезона.
Это, в частности, касается зданий, где проводится термомодернизация, а также случаев, когда жильцы стремятся сократить расходы на отопление.
На стабильность теплоснабжения может влиять повреждение тепловых сетей и перебои с электроэнергией. В случае аварий коммунальные службы обещают оперативно проводить ремонтные работы.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве строят шесть резервных котельных для отопления.
По материалам:
Novyny.live
ЭнергетикаЭлектроэнергияКиев
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