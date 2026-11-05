«Гарантированный покупатель» выплатил долги перед производителями зеленой энергетики (сумма)

АО «Гарантированный покупатель» полностью рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за май 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.

2 ноября 2026 года, АО «Гарантированный покупатель» произвело оплату производителям из ВИЭ за производимую электрическую энергию июля 2026 года на сумму 124,6 млн. грн.

Оплата произведена за счет средств, полученных Обществом от НЭК Укрэнерго.