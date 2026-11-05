0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Гарантированный покупатель» выплатил долги перед производителями зеленой энергетики (сумма)

Энергетика
24
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
«Гарантированный покупатель» выплатил долги перед производителями зеленой энергетики (сумма)
«Гарантированный покупатель» выплатил долги перед производителями зеленой энергетики (сумма)
АО «Гарантированный покупатель» полностью рассчиталось с производителями электроэнергии из возобновляемых источников за май 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества.
2 ноября 2026 года, АО «Гарантированный покупатель» произвело оплату производителям из ВИЭ за производимую электрическую энергию июля 2026 года на сумму 124,6 млн. грн.
Оплата произведена за счет средств, полученных Обществом от НЭК Укрэнерго.
Общий уровень расчета Общества с производителями из альтернативных источников за электрическую энергию в июле 2026 года составляет 75,01%.

По материалам:
Finance.ua
Зеленая энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems