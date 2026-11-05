Киевское метро и дальше может останавливаться из-за проблем с электроснабжением во время масштабных отключений. Главная причина состоит в отсутствии собственной генерации электроэнергии в столице.

Об этом рассказал в интервью УНИАН директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Почему метро не может полноценно работать во время отключений

По его словам, до января 2026, когда в Киеве еще работали собственные генерирующие мощности, метро и водоканал могли оперативно переключаться на резервное питание через внутренние распределительные сети. Однако теперь такой возможности нет.

Эксперт отметил, что резервное питание на большинстве объектов есть, но оно не может обеспечить полноценную работу.