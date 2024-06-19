Что ждет Украину со светом осенью и зимой: прогноз Минэнерго — Finance.ua

Что ждет Украину со светом осенью и зимой: прогноз Минэнерго Сегодня 21:00 — Энергетика

Что ждет Украину со светом осенью и зимой: прогноз Минэнерго

Избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет трудно из-за значительных повреждений инфраструктуры. Украина активно готовится и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были кратчайшими.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук. Повреждение энергетической инфраструктуры в результате боевых действий значительно усложняют стабильное обеспечение электроэнергией.

Восстановление системы требует значительных ресурсов и времени. По словам Светланы Гринчук, хотя избежать отключений будет трудно, Министерство энергетики прилагает все усилия для того, чтобы эти отключения были максимально короткими и незаметными для населения.

«Сказать, что их не будет — сейчас очень тяжело, потому что чрезвычайно сильные были повреждения. Избежать отключений, возможно, нам и не удастся, но мы делаем все возможное.

По словам Гринчук, министерство активно работает над подготовкой к осенне-зимнему периоду. Принимаются меры по укреплению энергетической системы и обеспечению стабильной поставки электроэнергии. В частности, производятся ремонтные работы на поврежденных объектах, а также модернизация оборудования для повышения его надежности и эффективности.

Энергетические эксперты ранее прогнозировали, что Украине не менее двух лет придется жить в условиях дефицита электроэнергии. Одним из ключевых факторов, которые могут положительно повлиять на ситуацию, является возвращение под контроль Запорожской АЭС в Энергодаре, оккупированной врагом. Это позволило увеличить объемы производства электроэнергии и снизить риск отключений.

Обозреватель По материалам:

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