Германия поможет Украине реформировать централизованное отопление — Finance.ua
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Германия поможет Украине реформировать централизованное отопление

Энергетика
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Украина и Германия начали сотрудничество по реформированию централизованного теплоснабжения в рамках проекта ReWarm.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Основная цель сотрудничества — реформирование системы теплоснабжения на национальном и местном уровнях. Для реализации проекта правительство Германии предоставляет GIZ сумму до 4,5 млн евро. Кроме того, немецкая сторона обеспечит экспертную поддержку.
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Со своей стороны Минвосстановления берет на себя функцию поддержки проекта и помощи в коммуникации с органами местного самоуправления и теплоснабжающими компаниями по вопросам энергоэффективности.
Первые пилотные проекты в рамках инициативы ReWarm стартуют в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Звягеле.
Проект ReWarm направлен на поддержку развития устойчивой и адаптированной инфраструктуры, в том числе с использованием инновационных подходов. Предполагается, что реализация проекта позволит сократить объем выбросов CO2 в секторе централизованного теплоснабжения минимум на 19% на период 2019—2030 годов.
По материалам:
suspilne.media
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