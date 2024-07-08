Германия поможет Украине реформировать централизованное отопление — Finance.ua

Германия поможет Украине реформировать централизованное отопление Сегодня 22:25 — Энергетика

Украина и Германия начали сотрудничество по реформированию централизованного теплоснабжения в рамках проекта ReWarm.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Основная цель сотрудничества — реформирование системы теплоснабжения на национальном и местном уровнях. Для реализации проекта правительство Германии предоставляет GIZ сумму до 4,5 млн евро. Кроме того, немецкая сторона обеспечит экспертную поддержку.

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Со своей стороны Минвосстановления берет на себя функцию поддержки проекта и помощи в коммуникации с органами местного самоуправления и теплоснабжающими компаниями по вопросам энергоэффективности.

Первые пилотные проекты в рамках инициативы ReWarm стартуют в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Звягеле.

Проект ReWarm направлен на поддержку развития устойчивой и адаптированной инфраструктуры, в том числе с использованием инновационных подходов. Предполагается, что реализация проекта позволит сократить объем выбросов CO2 в секторе централизованного теплоснабжения минимум на 19% на период 2019—2030 годов.

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