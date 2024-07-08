Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов — Finance.ua
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Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов

Энергетика
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Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов
Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов
В Киеве уже восстановили большинство генерирующих мощностей, поврежденных или уничтоженных из-за обстрелов россиян.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По результатам обстрелов было повреждено более половины генерирующих мощностей города.
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«Мы планируем децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности.
Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. К примеру, все больницы города оснащены генераторами, также более чем на сотне котельных системы централизованного отопления есть генераторы, 175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания", — сообщил Пантелеев.
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Напомним, после возобновления российских атак на энергетику в Украину пришло 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,3 тыс. тонн. Помощь предоставили 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.
По материалам:
Економічна Правда
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