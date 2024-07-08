Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов — Finance.ua

Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов Сегодня 10:15 — Энергетика

Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей после ракетных обстрелов

В Киеве уже восстановили большинство генерирующих мощностей, поврежденных или уничтоженных из-за обстрелов россиян.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По результатам обстрелов было повреждено более половины генерирующих мощностей города.

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«Мы планируем децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности.

Кроме того, город развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии. К примеру, все больницы города оснащены генераторами, также более чем на сотне котельных системы централизованного отопления есть генераторы, 175 бюветов также могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания", — сообщил Пантелеев.

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Напомним, после возобновления российских атак на энергетику в Украину пришло 184 груза гуманитарной помощи в виде энергетического оборудования общим весом 2,3 тыс. тонн. Помощь предоставили 14 стран, а именно Австрия, Эстония, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Финляндия, Чешская Республика, Швеция, Объединенные Арабские Эмираты.

Економічна Правда По материалам:

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