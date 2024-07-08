Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику — Finance.ua
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Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику

Енергетика
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Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику
Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику
Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
«Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати», — розповіли в пресслужбі.

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Як йдеться в повідомленні, серед отриманого обладнання — трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.
У пресслужбі додали, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Довідка Finance.ua:

  • президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки;
  • під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Міненерго уклало 12 угод щодо розбудови та відновлення генерації та мереж.
За матеріалами:
Finance.ua
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