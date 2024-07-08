Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику — Finance.ua

Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику Сьогодні 09:14 — Енергетика

Україна отримала допомогу від 14 країн після відновлення російських атак на енергетику

Після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 184 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 2,3 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Допомогу надали 14 країн, а саме Австрія, Естонія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати», — розповіли в пресслужбі.

Як йдеться в повідомленні, серед отриманого обладнання — трансформатори, сонячні панелі, генератори, а також електродвигуни, газові труби, кабель та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтів.

У пресслужбі додали, що близько 1900 тонн з отриманого обладнання вже розподілено між 57 енергетичними компаніями, які постраждали від ворожих атак.

Довідка Finance.ua:

президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна за допомогою партнерів має намір побудувати у 2024 році до 1 гігавата газової маневреної генерації та ще 4 гігавати у найближчі роки;

під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні Міненерго уклало 12 угод щодо розбудови та відновлення генерації та мереж.



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