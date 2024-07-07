Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом — Finance.ua

Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом Сегодня 10:27 — Энергетика

Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом

Ситуация в энергосистеме Украины может улучшиться в августе, когда будут завершены ремонты энергоблоков на атомных электростанциях и появятся дополнительные производственные мощности.

Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире УП.

Кроме завершения ремонтных работ, Кудрицкий отметил, что энергетики надеюсь на более благоприятную погоду — спад жары. Из-за жары растет потребление, это также усложняет импорт, ведь в энергосистемах Европы тоже есть дефициты, вызванные высокими температурами воздуха.

Причины отключения света

Постоянные обстрелы, жара, ограниченный импорт из европейских стран, ремонтная кампания — такие основные причины регулярных отключений электроэнергии назвал Кудрицкий.

Читайте также В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации

Если же российские оккупанты прекратят обстрелы энергоинфраструктуры Украины, то восстановить ее до того состояния, чтобы исчез дефицит, удастся к следующей весне и лету.

Таков прогноз от Международного валютного фонда. Он учитывает некоторые новые атаки и опирается на устойчивость украинской энергосистемы.

Впрочем, пока нет предпосылок, свидетельствующих о том, что россияне не будут атаковать энергетику Украины.

превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить только к концу 2025 года. Напомним, в МВФ сообщили , что в результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить только к концу 2025 года.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.