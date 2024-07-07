Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом — Finance.ua

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Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом

Энергетика
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Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом
Стало известно, когда в Украине улучшится ситуация со светом
Ситуация в энергосистеме Украины может улучшиться в августе, когда будут завершены ремонты энергоблоков на атомных электростанциях и появятся дополнительные производственные мощности.
Об этом сообщил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире УП.
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Кроме завершения ремонтных работ, Кудрицкий отметил, что энергетики надеюсь на более благоприятную погоду — спад жары. Из-за жары растет потребление, это также усложняет импорт, ведь в энергосистемах Европы тоже есть дефициты, вызванные высокими температурами воздуха.

Причины отключения света

Постоянные обстрелы, жара, ограниченный импорт из европейских стран, ремонтная кампания — такие основные причины регулярных отключений электроэнергии назвал Кудрицкий.
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Если же российские оккупанты прекратят обстрелы энергоинфраструктуры Украины, то восстановить ее до того состояния, чтобы исчез дефицит, удастся к следующей весне и лету.
Таков прогноз от Международного валютного фонда. Он учитывает некоторые новые атаки и опирается на устойчивость украинской энергосистемы.
Впрочем, пока нет предпосылок, свидетельствующих о том, что россияне не будут атаковать энергетику Украины.
Напомним, в МВФ сообщили, что в результате российских атак весной уничтожено около половины генерации электроэнергии в Украине, а ущерб превысил $1 млрд. О полной ликвидации дефицита электроэнергии можно будет говорить только к концу 2025 года.

Удары по энергосистеме: что может сделать Украина, чтобы обезопасить себя от блэкаутов

По материалам:
theБабель
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