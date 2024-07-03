Если по графику свет должен быть, а его не включили: в Госэнергонадзоре рассказали, что делать — Finance.ua
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Если по графику свет должен быть, а его не включили: в Госэнергонадзоре рассказали, что делать

Энергетика
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Если по графику свет должен быть, а его не включили: в Госэнергонадзоре рассказали, что делать
Если по графику свет должен быть, а его не включили: в Госэнергонадзоре рассказали, что делать
Если потребитель видит в графике, что у него должна быть электроэнергия, но ее не включили, он должен сообщить об этом оператору системы распределения, чтобы выяснить причину.
Об этом рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона.
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«Если потребитель видит по графику, что у него обязательно должен быть свет в эти часы, что это даже не „серая зона“, а света у него нет, обязательно нужно сообщить своему оператору систем распределения о том, что возможно, какая-то аварийная ситуация, возможно, не сработала автоматика. Здесь уже оператор системы распределения должен сам выяснить причину случившегося», — сказал Слободян.
Он добавил, что после того, даже если случилось ложное несрабатывание, невключение потребителя, то операторы систем распределения учитывают это при последующих отключениях, и тогда уже при следующих «серых зонах» такого потребителя могут определенное время не беспокоить, а за счет других очередей эту ситуацию выравнивают.
По материалам:
УНН
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