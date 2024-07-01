В Yasno рассказали, почему во время отключений света выключают и светофоры — Finance.ua

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В Yasno рассказали, почему во время отключений света выключают и светофоры

Энергетика
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В Yasno рассказали, почему во время отключений света выключают и светофоры
В Yasno рассказали, почему во время отключений света выключают и светофоры
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко объяснил, почему светофоры нельзя запитывать от сети как критическую инфраструктуру и не выключать их при отключении света.
Об этом Коваленко рассказал в интервью Delo.ua.
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«Почему нельзя запитать из сети? По техническим причинам. Потому что у нас отключают не объекты, а линии. У нас и так много домов присоединено к тем же линиям, к которым присоединена критическая инфраструктура. Такие дома невозможно перебросить на другие линии и отключить», — сказал Коваленко.
По его словам, с момента отключений света зимой 2022/23 годов энергетикам удалось уменьшить количество домов в Киеве, которые запитаны на одной линии с критической инфраструктурой, с 2000 до 510.
Напомним, в конце июня Коваленко прогнозировал, что сложная ситуация с дефицитом электроэнергии продлится еще 6−8 недель, ведь кроме проблем с генерацией наблюдается рост потребления из-за жары.
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Из-за новой серии российских атак на энергетику, в результате которой было уничтожено 9 ГВт маневровой генерации, с середины мая украинцы снова живут в условиях графиков отключений. В условиях регулярных отключений электроэнергии украинцам даже по оптимистическим прогнозам придется жить несколько лет.
Пока было принято решение провести ремонты на всех украинских атомных станциях в летнее время, чтобы зимой все они могли работать на максимум. Однако избежать отключений все равно не получится.
По материалам:
Діло
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