При худшем сценарии у украинцев будет меньше 4-х часов света зимой — Finance.ua

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При худшем сценарии у украинцев будет меньше 4-х часов света зимой

Энергетика
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При худшем сценарии у украинцев будет меньше 4-х часов света зимой
При худшем сценарии у украинцев будет меньше 4-х часов света зимой
Если не восстановить существующие поврежденные станции, у украинцев будет свет зимой менее четырех часов в сутки.
Об этом заявил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в комментарии CNN.
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По его словам, члены правительства и руководители энергетических компаний теперь признают, что избежать отключений электроэнергии этой зимой не удастся. Теперь их главной задачей является просто минимизировать их.
«Если мы не восстановим существующие поврежденные станции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти распределенные генераторы, по крайней мере в некоторых местах… тогда люди будут иметь свет менее четырех часов в сутки», — отметил Сахарук.
Он призвал энергетические компании действовать уже сейчас, поскольку до отопительного сезона осталось четыре месяца.

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«До начала отопительного сезона осталось 120 дней. Это не может быть обычным бизнесом», — предупредил директор ДТЭК.
Напомним, ранее заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла, что избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет тяжело из-за значительных повреждений инфраструктуры. Украина активно готовится и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были как можно более короткими.

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По материалам:
Espreso.tv
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