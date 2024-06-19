Що чекає на Україну зі світлом восени та взимку: прогноз Міненерго — Finance.ua

Що чекає на Україну зі світлом восени та взимку: прогноз Міненерго Сьогодні 21:00 — Енергетика

Що чекає на Україну зі світлом восени та взимку: прогноз Міненерго

Уникнути відключень електроенергії в осінньо-зимовий період буде важко через значні пошкодження інфраструктури. Україна активно готується та докладає максимум зусиль, аби взимку відключення електроенергії були якнайкоротшими.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук. Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій значно ускладнюють стабільне забезпечення електроенергією.

Відновлення системи вимагає значних ресурсів та часу. За словами Світлани Гринчук, хоча уникнути відключень буде важко, Міністерство енергетики докладає всіх зусиль для того, щоб ці відключення були максимально короткими та непомітними для населення.

«Сказати, що їх не буде — зараз дуже важко, тому що надзвичайно сильні були пошкодження. Уникнути відключень, можливо, нам і не вдасться, але ми робимо все можливе д

За словами Грінчук, міністерство активно працює над підготовкою до осінньо-зимового періоду. Вживаються заходи для зміцнення енергетичної системи та забезпечення стабільного постачання електроенергії. Зокрема, проводяться ремонтні роботи на пошкоджених об’єктах, а також модернізація обладнання для підвищення його надійності та ефективності.

Енергетичні експерти раніше прогнозували, що Україні щонайменше два роки доведеться жити в умовах дефіциту електроенергії. Одним з ключових факторів, що можуть позитивно вплинути на ситуацію, є повернення під контроль Запорізької АЕС в Енергодарі, яка наразі окупована ворогом. Це дало б змогу збільшити обсяги виробництва електроенергії та знизити ризик відключень.

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