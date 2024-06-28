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Сколько украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы — результаты опроса

Личные финансы
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Сколько украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы — результаты опроса
Сколько украинцев экономят электроэнергию для поддержки энергосистемы — результаты опроса
В Украине экономят электроэнергию 85% граждан.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Отмечается, что 62% экономят постоянно, 20% пытаются выполнять советы по сбережению, но это удается не всегда. Еще 3% опрошенных экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления.

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В то же время, 8% респондентов не снизили энергозатраты, поскольку не считают, что потребляют много. Остальные 7% пользователей не экономят из-за нехватки времени, когда есть свет.

Экономят ли украинцы электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему:

  • максимально экономят 62%;
  • стараются выполнять советы по сбережению, но не всегда удается 20%;
  • не экономят, потому что не считают, что многое потребляют 8%;
  • не экономят: едва успевают все сделать, когда есть свет, 7%;
  • экономят только тогда, когда предупреждают об ограничении потребления — 3%.

На чем экономят электроэнергию больше всего

Каждый пятый респондент (18%) выключает из сети все неиспользуемые устройства.
Также пользователи меньше или вовсе не включают у себя кондиционер (15%) и свет (15%). 9% опрошенных снизили пользование кухонными приборами — чайником, плитой, посудомойкой и т. д.

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Только 1% украинцев переводят технику в режим энергосбережения и менее 1% — регулируют температуру в холодильнике. 42% респондентов экономят на всем вышеперечисленном и даже больше.

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, восстановление мощностей по производству электроэнергии за счет распределенной генерации в Украине требует миллиарды долларов;
  • В Минэнерго говорят, что избежать отключений электроэнергии в осенне-зимний период будет трудно из-за значительных повреждений инфраструктуры. Украина активно готовится и прилагает максимум усилий, чтобы зимой отключения электроэнергии были кратчайшими.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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