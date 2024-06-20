НБУ оцінив витрати на розподілену генерацію в «мільярди доларів» — Finance.ua

НБУ оцінив витрати на розподілену генерацію в «мільярди доларів» Сьогодні 08:33 — Енергетика

Відновлення потужностей з виробництва електроенергії за рахунок розподіленої генерації в Україні потребує мільярдів доларів. Водночас бізнес повинен це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» на Youtube

«Якщо говорити про цифри стосовно енергетики, стосовно генеруючих потужностей. Один мегават відновлення потужності коштує приблизно 1 млн доларів. Ви знаєте, скільки гігават ми втратили», — сказала вона.

Як зазначила Рожкова, якщо Україна хоча б 20% від цього зможе відновити за рахунок розподіленої генерації «то можете порахувати, що це мільярди доларів».

За її словами, усі зацікавлені в тому, щоб розподілена генерація «до сезону холодів була створена».

Рожкова заявила, що нестача потужностей в енергосистемі — це «виклик для бізнесу». Вона закликала підприємців перебудуватися та інвестувати у свою енергонезалежність, купуючи середньої, малої потужності турбіни, та забезпечувати виробництво безперебійними постачанням.

Нагадаємо, через масштабні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% - ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення. За різними оцінками Україна втратила від 8 до 10 гВт потужностей.

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