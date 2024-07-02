В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации — Finance.ua

В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации Сегодня 10:01 — Казна и Политика

В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации

В мае 2024 года усилилось действие таких негативных факторов как как интенсивность боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов, что, в первую очередь, повлияло на сокращение производства и потребление электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики

«Значительный дефицит квалифицированных кадров, а также неопределенность по поводу дальнейшего течения боевых действий и условий мобилизации сотрудников дополнительно усложняли экономическую деятельность предприятий», — говорится в сообщении.

По оценкам Минэкономики, негативные факторы, в частности уменьшение производства электроэнергии и ее дефицит, перевесили баланс влияния на ВВП.

В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,7% [±1%]. Эта оценка приведена с учетом оперативной оценки Госстата по росту реального ВВП на 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, что выше, чем предварительно оценивалось Минэкономики (рост на 4,5%).

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