В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации — Finance.ua

В Минэкономики оценили рост ВВП Украины в условиях нехватки электроэнергии и мобилизации
В мае 2024 года усилилось действие таких негативных факторов как как интенсивность боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов, что, в первую очередь, повлияло на сокращение производства и потребление электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Минэкономики.
«Значительный дефицит квалифицированных кадров, а также неопределенность по поводу дальнейшего течения боевых действий и условий мобилизации сотрудников дополнительно усложняли экономическую деятельность предприятий», — говорится в сообщении.
Читайте также
По оценкам Минэкономики, негативные факторы, в частности уменьшение производства электроэнергии и ее дефицит, перевесили баланс влияния на ВВП.
В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,7% [±1%]. Эта оценка приведена с учетом оперативной оценки Госстата по росту реального ВВП на 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, что выше, чем предварительно оценивалось Минэкономики (рост на 4,5%).
Поделиться новостью