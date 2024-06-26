ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат — Finance.ua

ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат Сегодня 09:45

ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат

Реальный ВВП в первом квартале 2024 г. по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом рост реального ВВП составил 1,2%.

В первом квартале 2023 г. реальный ВВП сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале ВВП вырос на 19,2%, в третьем — на 9,6, в четвертом — на 4,7.

Напомним, рост валового внутреннего продукта в Украине в мае 2024 г. по сравнению с маем прошлого года составил 3,7%. Это ниже апрельского показателя 2024 г., который составил 4,3%.

Економічна Правда По материалам:

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