ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат — Finance.ua
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ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат

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ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат
ВВП увеличился в первом квартале на 6,5% - Госстат
Реальный ВВП в первом квартале 2024 г. по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился на 6,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По сравнению с предыдущим кварталом рост реального ВВП составил 1,2%.
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В первом квартале 2023 г. реальный ВВП сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале ВВП вырос на 19,2%, в третьем — на 9,6, в четвертом — на 4,7.
Напомним, рост валового внутреннего продукта в Украине в мае 2024 г. по сравнению с маем прошлого года составил 3,7%. Это ниже апрельского показателя 2024 г., который составил 4,3%.
По материалам:
Економічна Правда
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