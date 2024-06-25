Есть большой риск, что ВВП Украины в 2024 году вырастет менее чем на 3% - замглавы НБУ — Finance.ua

Есть большой риск, что ВВП Украины в 2024 году вырастет менее чем на 3% - замглавы НБУ Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Есть большой риск, что ВВП Украины в 2024 году вырастет менее чем на 3% - замглавы НБУ

Есть большой риск, что ВВП Украины в 2024 году вырастет менее чем на 3%, как прогнозировалось ранее. Однако Нацбанк пока оставил в силе прогноз роста украинской экономики именно на 3%.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс-Украина

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«Мне кажется, что преобладают все-таки риски в сторону ухудшения нашего прогноза, но частично они нивелируются лучшей ситуацией в первые пять месяцев этого года по сравнению с нашими предыдущими оценками», — сказал он на обсуждении макропрогнозов на 2024−2025 годы, организованном Центром экономической стратегии.

Николайчук добавил, что к факторам, которые будут определять экономическую динамику Украины в текущем году, относятся ситуация на фронте, защита украинского бизнеса и населения от террористических атак со стороны россии, ситуация с энергетическим сектором, а также влияние мобилизации и миграции на трудовой потенциал Украины.

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По мнению замглавы НБУ, инвестиции бизнеса, местных органов власти и государства в энергетику для бесперебойной работы в определенной степени могут дать краткосрочный толчок для экономической активности в этом году и в определенной степени нивелировать эти ограничения со стороны предложения.

Николайчук также отметил, что очень важно снизить ограничения со стороны предложения рабочей силы, проводя различные мероприятия, позволяющие привлекать больше женщин к работе, а также попробовать другие варианты экономической политики, которые будут расширять это ограничение.

По итогам 2023 года экономика Украины выросла на 5,3%. В апреле НБУ в этом году ухудшил прогноз роста ВВП в 2024 году с 3,6 до 3%. Кабмин при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября 2023 года спрогнозировал рост экономики в 2024 году на 4,6%.

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