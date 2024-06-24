В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины

58
В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины
В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины
НБУ призывает международных партнеров присоединяться к санкционной политике Украины на фоне причин, вызывающих фрагментацию и деглобализацию мировой экономики.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в ходе восьмой ежегодной исследовательской конференции центробанков Украины и Польши 21 июня 2024 года.
«Новая реальность уже есть, другой не будет. Цели, которых мы должны достичь, не должны меняться. Фрагментация и деглобализация усугубляются. Все признают, что фрагментация — это факт, но никто не признает ее причину», — сказал Пышный.
Читайте также
Андрей Пышный также сказал, что независимость НБУ всегда была предметом дебатов в Украине, но спустя более двух лет войны стало понятно, что это также ресурс, на котором можно строить взаимодействие с партнерами и формировать ожидания.
За это время финансовый сектор и экономика Украины прошли путь от выживания и адаптации к постепенному восстановлению.
«Единственное, что мы добавили в наш мандат, это вопрос санкционной политики. И мы призываем наших партнеров делать то же самое. Это особенно важно, если учесть, что именно повлекло за собой фрагментацию», — отметил глава НБУ.
По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.