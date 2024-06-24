В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины — Finance.ua

В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины Сегодня 10:13

В НБУ рассказали о проблеме фрагментации экономики для Украины

НБУ призывает международных партнеров присоединяться к санкционной политике Украины на фоне причин, вызывающих фрагментацию и деглобализацию мировой экономики.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в ходе восьмой ежегодной исследовательской конференции центробанков Украины и Польши 21 июня 2024 года.

«Новая реальность уже есть, другой не будет. Цели, которых мы должны достичь, не должны меняться. Фрагментация и деглобализация усугубляются. Все признают, что фрагментация — это факт, но никто не признает ее причину», — сказал Пышный.

Андрей Пышный также сказал, что независимость НБУ всегда была предметом дебатов в Украине, но спустя более двух лет войны стало понятно, что это также ресурс, на котором можно строить взаимодействие с партнерами и формировать ожидания.

За это время финансовый сектор и экономика Украины прошли путь от выживания и адаптации к постепенному восстановлению.

«Единственное, что мы добавили в наш мандат, это вопрос санкционной политики. И мы призываем наших партнеров делать то же самое. Это особенно важно, если учесть, что именно повлекло за собой фрагментацию», — отметил глава НБУ.

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