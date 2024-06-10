Экономический рост и инфляция: в НБУ сказали, чего ждать украинцам в этом году — Finance.ua

Экономический рост и инфляция: в НБУ сказали, чего ждать украинцам в этом году Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Экономический рост и инфляция: в НБУ сказали, чего ждать украинцам в этом году

С экономической точки зрения 2024 год будет отличаться от предыдущего. Еще в начале прошлого года прогнозировался рост экономики на уровне до 1%, но фактически был 5% рост экономики.

Об этом рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман в комментарии 24 Каналу, добавив, что есть разные прогнозы. Если рассматривать прогноз Национального банка, то в начале года рост экономики должен быть на уровне 3,6%.

Какова общая ситуация в экономике

В конце 2023 года Национальный банк пересмотрел прогноз и говорил о росте экономики на уровне около 3%. Также следует учесть удары врага по энергетической и портовой инфраструктуре. Это сразу свидетельствует о минусе 0,6% роста экономики.

«Нацбанк через полтора месяца будет обновлять макропрогноз. Мы увидим обновленные показатели по инфляции. Например, благодаря разным успешным действиям Национального банка и правительства нам удалось сохранить макроэкономическую ситуацию, как в прошлом году. Инфляция на конец 2023 года была около 5%. На конец апреля 2023-го она составляла 3,2%, и по прогнозам Национального банка Украины инфляция увеличится во втором полугодии 2024-го, а к концу года будет составлять около 8%. Василий Фурман.

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Относительно столь важного показателя, как золото-валютные резервы, то есть финансовой подушки украинской гривны, они прогнозируются Национальным банком на довольно высоком уровне. Если говорим про 2024 год, то это 42 миллиарда долларов, а на 2025 год — 43 миллиарда, поэтому ситуация непростая.

Также на рынке труда есть дефицит кадров, что негативно влияет на экономический рост.

Экономический рост будет

Если говорить о банковском кредитовании, то в 2023 году банки очень активно использовали программу 5−7-9 — государственную программу поддержки бизнеса. Теперь банки готовы расширять кредитование.

«Например, у одних — это рост кредитных портфелей, у других — потребительское, ипотечное, корпоративное кредитование, малый и средний бизнес, то есть банковская система работает надежно как в прошлом году, так и в этом», — подчеркнул экономист.

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Если резюмировать, то война оказывает негативное влияние на государство, бизнес, население. Но по базовому сценарию у нас будет экономический рост, а макроэкономическая валютная ситуация останется стабильной. В этом немаловажную роль играет помощь международных партнеров.

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Телеканал 24 По материалам:

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