Что происходит в экономике: свежий взгляд НБУ — Finance.ua

Что происходит в экономике: свежий взгляд НБУ Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Что происходит в экономике: свежий взгляд НБУ

апреля-мая в свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ Об экономических результатахв свежем макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ рассказал регулятор в своем отчете.

Инфляция

В апреле осталась на уровне марта — 3,2% г/г. Этому способствовали дальнейшее падение цен на сырые продукты питания на фоне теплой погоды, а также устойчивые инфляционные ожидания. Базовая инфляция несколько ускорилась — до 4,4% г/г. Это обусловлено как удорожанием импорта из-за блокады западных границ, так и ростом затрат бизнеса, в частности из-за более дорогой электроэнергии. По оценкам НБУ, в мае инфляция незначительно ускорилась.

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Деловые ожидания и потребительские настроения

В мае ухудшились, прежде всего из-за ограничения потребления электроэнергии и ее отключения.

Рынок труда

Восстанавливался в мае несколько медленнее: рост спроса на рабочую силу замедлился, но предложение оставалось ограниченным. Это и далее оказывало давление на заработные платы в сторону роста, что, со своей стороны, стимулировало увеличение доходов домохозяйств.

Дефицит внешней торговли в апреле сузился. Это обусловлено сокращением расходов вынужденных мигрантов за границей, а также ощутимым ростом экспорта кукурузы, несмотря на регулярные обстрелы портов.

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Международные резервы

Оставались на комфортном уровне — 42,4 млрд долл. США по состоянию на конец апреля и 39 млрд долл. США на конец мая, несмотря на снижение объемов международной помощи в апреле-мае по сравнению с мартом.

Дефицит государственного бюджета в мае резко расширился из-за значительных расходов.

Он был в значительной степени профинансирован ранее накопленными средствами, прежде всего за счет международной помощи. В то же время, внутренние заимствования также оставались весомым источником покрытия бюджетных нужд. Основной источник доходов бюджета — налоговые поступления, выполнение которых превышает план.

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Ситуация на валютном рынке

В целом была контролируемой благодаря интервенциям НБУ, несмотря на ухудшение баланса спроса и предложения валюты. Последнее привело к ослаблению обменного курса гривны в мае. В то же время гривневые инструменты для сбережений (депозиты и ОВГЗ) продолжали пользоваться спросом.

Справка Finance.ua:

Украинцы преклонных лет становятся все ценнее на местном рынке труда. Из-за войны и миграции возник дефицит рабочей силы, что делает их привлекательными для работодателей.

Полномасштабная война сделала украинцев пенсионного возраста ценным активом рынка труда. Наложились две тенденции — уменьшение работников на рынке труда и старение нации. Привлечение пожилых работников — едва ли не обязательное условие послевоенного восстановления страны, пришли к выводу в Центре Разумкова.

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 года (2,6%). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).



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