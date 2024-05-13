Инфляция в Украине уменьшилась до мимимума (Госстат) — Finance.ua

Инфляция в Украине уменьшилась до мимимума (Госстат) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Инфляция в Украине уменьшилась до мимимума (Госстат)

Рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 года (2,6%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, за апрель цены выросли на 0,2%, с начала года — на 1,4%.

Больше всего подорожали: масло — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукты — на 7,0%, сыр и творог — на 7,8%.

Подешевели: яйца на 41,9%, растительное масло — на 15,4%, сахар — на 15,1%, овощи — на 13,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 8,0%, на одежду и обувь упали на 6,2%.

Напомним, в марте 2024 г. уровень годовой инфляции снизился до 3,2% против 4,3% в феврале. Прогнозы НБУ в очередной раз не оправдались: в начале 2024 года НБУ ожидал, что по итогам І квартала инфляция ускорится до 5%. Об этом сообщал экс-глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Базовая инфляция в годовом исчислении снизилась до 4,2% против 4,5% в феврале. Таким образом, общая инфляция уже находится ниже нижней границы целевого диапазона НБУ, а базовая инфляция стремительно приближается к ней.

Факторы, обусловившие падение

Основным фактором, обусловившим стремительное падение инфляции, было сокращение совокупного спроса (на 25% относительно довоенного уровня). Ключевые факторы сокращения спроса — война, выезд беженцев за границу (более 6 млн человек), мобилизация мужчин в ряды ВСУ, высокий уровень безработицы (около 20% рабочей силы), а также жесткая монетарная политика НБУ, ограничившая поступление заемных средств в экономику (уровень кредитования за год сократился с 20% ВВП до 14% ВВП).

Справка Finance.ua:

НБУ назвал причины, почему будут расти зарплаты в Украине. Спрос на рабочую силу в дальнейшем растет, однако все большее число предприятий сталкивается со сложностями поиска работников. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за апрель 2024 года. Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года.

В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала.



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